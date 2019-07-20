Клинцевич назвал задержание Ираном британского танкера войной амбиций

Москва, 20 июля. Задержание иранским Корпусом стражей исламской революции британского нефтяного танкера Stena Impero является «войной амбиций», считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией, ее еще можно назвать войной амбиций», — написал чиновник на своей странице в соцсети Facebook.

Сенатор отметил, что задержание британского судна вызывает беспокойство не только в гуманитарном плане (страдают ничего не знающие члены экипажа), но и в плане обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Клинцевич отметил, что не следует брать пример с Соединенных Штатов, которые возлагают ответственность на одну сторону — Тегеран. По его мнению, мировому сообществу следует «поразмыслить над тем, чтобы конфликт не перерос в горячую фазу». Парламентарий предложил вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН.

В первую очередь необходимо сделать все возможное для освобождения находящихся на борту британского танкера членов экипажа, которые были задержаны иранской стороной, считает Клинцевич.

«Прежде всего, конечно, надо сделать все для освобождения задержанного Ираном экипажа британского нефтяного танкера. Особенно, что совершенно естественно, нас волнует судьба трех россиян, входящих в состав экипажа», — подчеркнул сенатор.

Как напомнил телеканал «360», Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero из-за нарушения судном международных норм. Отмечается, что на борту танкера находятся 23 человека, среди них трое россиян, отметила «Газета.ру».