Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий

Москва, 20 июля. Врач-гериатр Валерий Новоселов оценил достоверность состаренных в приложении FaceApp фотографий.

По словам эксперта, данных, которые использует FaceApp, недостаточно, чтобы определить, как человек будет выглядеть в старости. Врач пояснил, что на внешность влияют множество факторов, в частности, образ жизни, эмоциональное состояние и генетика.

Специалист пояснил, что не имеющий вредных привычек человек будет выглядеть в пожилом возрасте значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.

«Поэтому эта программа не то что сто процентов [дает совпадения], — приводит его слова телеканал «Звезда», — я даже думаю, что где-то процента тридцать три, не больше».

Российская лаборатория Wireless Lab разработала приложение для смартфонов FaceApp, которое позволяет «состарить» или «омолодить» фото человека, а также изменить его пол. Пользователи также могут «примерить» новую прическу, макияж и татуировки.

О приложении 40-летнего разработчика из Петербурга Ярослава Гончарова FaceApp говорят по всему миру. Нейросеть побила все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира. По информации Forbes, за последние десять дней приложение заработало более миллиона долларов.

Разработчики приложения прогнали нейросеть через сотни фотографий, чтобы она, например, научилась вычислять, как меняются черты человека при его улыбке.