Путин поприветствовал участников Международного дня бокса

Москва, 20 июля. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного дня бокса, который проходит в Москве. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник продолжил добрые традиции Всероссийского дня бокса и перенял его самые яркие особенности: гостеприимную атмосферу, обширную программу, а также объединил большое количество поклонников спорта и активного образа жизни.

Российский президент выразил уверенность, что Международный день бокса поспособствует развитию этого вида спорта в России, вдохновит подрастающее поколение заниматься физкультурой и самосовершенствоваться.

«Желаю вам незабываемых впечатлений, успехов и всего наилучшего», — говорится в телеграмме Путина.

Напомним, Международный день бокса пройдет на Красной площади в Москве с 20 по 22 июля. В эти дни жителей и гостей столицы ждут открытые тренировки с легендами бокса, профессиональные бои с чемпионами мира, турниры по VR, а также установка нового мирового рекорда по самой массовой тренировке в истории.