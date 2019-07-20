Новый гендиректор «Рустави 2» заявил, что телеведущий Габуния сможет вернуться к работе

Тбилиси, 20 июля. Новый гендиректор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия сказал, что временно отстраненный от работы журналист Георгий Габуния сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей. Соответствующее заявление он сделал на встрече с коллективом грузинского медиа.

«По истечении взыскания, наложенного на Габунию Советом саморегуляции телеканала, он сможет продолжить свою обычную деятельность», — подчеркнул Салия.

По его словам, новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала. Паата Салия также обратил внимание на то, что финансовое положение канала оказалось гораздо хуже, чем ожидалось. Об этом пишет «Интерфакс».

Представители коллектива телеканала предложили новому гендиректору сформировать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Паата Салия отметил, что обязательно обсудит это с владельцем «Рустави 2».

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» стал Паата Салия. Это произошло после передачи медиа в собственность бизнесмена Кибару Халваши. Решение о назначении нового гендиректора и увольнения прежнего — Ника Гварамии — было принято на партнерском заседании телекомпании.

Напомним, грузинский телеканал «Рустави 2» оказался в центре громкого скандала после того, как телеведущий Георгий Габуния оскорбил Москву. Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал о реакции российских журналистов на выходку Габунии.

В Грузии 20 июня начались массовые беспорядки, после чего президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля.

Эксперты считают, что за протестами в Тбилиси стоят США. Об этом свидетельствует неоднозначное высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что республика «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также в Грузии работает ведущий антироссийскую деятельность фонд «Свободная Россия» и Агентство США по международному развитию.