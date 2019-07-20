Сирия, 20 июля. ВВС Турции уничтожили трех членов РПК в Иракском Курдистане. Протурецкие боевики активизировали обстрелы позиций курдов на севере Алеппо. САА при поддержке авиации САР и РФ нанесла урон исламистам в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в западной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в Туркоманских горах на северо-востоке Латакии; нанесли урон боевикам на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреляла позиции курдов в районе Тель-Рифата и Манбиджа в северной части Алеппо.

ВВС Турции: уничтожили трех радикалов РПК в Иракском Курдистане.

ВС Ирака: обезвредили СВУ в городе Багдад.

Провинция Латакия

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что ВВС Сирии активизировали боевые вылеты в Туркоманских горах в северной части Латакии. Авиаудары пришлись по военным объектам джихадистов вооруженной оппозиции в окрестностях населенного пункта Кобани, расположенного на границе с соседней Хамой. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или технике пока уточняются. Напомним, боевики, отряды которых дислоцируются в данном районе, нередко провоцируют столкновения с правительственными войсками на линии соприкосновения сил сторон, зачастую обстреливая мирные населенные пункты. Пренебрегая соблюдением режима прекращения огня в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба», радикалы вынуждают САА применять ответные меры.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки в районе Тель-Рифата на севере провинции. Как передает курдский военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork), под ударом «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке Турции, оказались позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Отмечается, что никто из бойцов SDF или местных жителей не пострадал.

В то же время активизировались столкновения недалеко от Манбиджа. Протурецкие исламисты обстреляли укрепрайоны курдов на окраине населенного пункта Халванджи к северу от стратегического города, сообщает Twitter-канал (NotWoofers). О возможных жертвах вооруженного противостояния на данный момент ничего не известно. Предполагается, что поддерживаемые Анкарой джихадисты пытаются ослабить позиции «демократической армии» перед тем, как начать наступление в приграничных районах. Напомним, в последнее время как турки, так и курды наращивают боевую мощь вблизи границы.

Провинция Идлиб

Вылеты в зонах контроля исламистов предприняли ВКС РФ. По данным военного источника в сети Twitter (jisrtv), российские военные самолеты нанесли авиаудары по укрытиям боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей бандформирований в районе города Бдама, расположенного в западной части региона недалеко от границы с Латакией. Тем временем ВВС Сирии проводят боевые вылеты на подступах к городу Хаш-Шейхун на юге провинции. Информация о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент выясняется.

Агентство новостей SANA News обнародовало данные о результатах боевых действий, разворачивавшихся в провинции накануне. Сообщается, что столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков привели к уничтожению ракетных установок, а также частичному разрушению военных баз и тренировочных лагерей исламистов. Кроме того, удары союзной авиации РФ и САР привели к потерям «Джебхат Ан-Нусры»1*** в живой силе. Пострадали также укрепления запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в районе Джиср Аш-Шугура на западе Идлиба.

Ирак

Русскоязычная версия информационного агентства Anadolu Agency опубликовала новые данные о ходе военной операции вооруженных сил Турции в Ираке. Сообщается, что турецкая авиация атаковала укрепления группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в районе Метина на севере страны, в результате чего были нейтрализованы три курдских радикала. Напомним, РПК признана террористической во многих странах, тем не менее Минобороны Ирака требует прекратить бомбардировки северных окраин страны, поскольку они угрожают мирному населению. Так, накануне под ударами турецких ВВС недалеко от города Махмур пострадали несколько гражданских лиц.

Между тем интернет-портал Iraqi News передает, что иракским силам внутренней безопасности удалось предотвратить взрыв в столице. СВУ, заложенное неизвестными в районе Азамия в Багдаде, было благополучно обезврежено. В установке бомбы подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.