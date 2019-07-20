Украинцы возмутились школьными дневниками с картой страны без Крыма

Киев, 20 июля. На Украине в продажу поступили школьные дневники с изображением карты страны без Крыма. Находка возмутила украинцев.

Дневники с «неправильной» картой Украины продаются в одной из популярных сетей супермаркетов. Украинцы фотографируют находку, выкладывают в соцсети и задаются вопросом: «Крым – это Украина?»

Это не первый случай, когда на Украине появляется карта без полуострова. Ранее украинский канал СТБ продемонстрировал ее в эфире программы «Холостяк». После возмущения зрителей руководство телеканала было вынуждено признать ошибку и уволить режиссера монтажа проекта.

Крым уже неоднократно исчезал с карт Украины в энциклопедиях, партийных газетах, на календарях и других полиграфических изданиях. А в апреле этого года было и вовсе заведено уголовное дело после того, как видеоролик с изображением «безкрымной» Украины был показан в киевском аэропорту «Борисполь».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство граждан выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». В России в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.