Звезда «Уральских пельменей» раскритиковала гуляющих по городам мужчин с голым торсом

Москва, 20 июля. Звезда юмористической программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала на своей странице в Instagram о городском дресс-коде.

Актриса отметила, что во многих российских городах сейчас стоит жара, но не стоит забывать об одежде, в которой нужно ходить по городу. Так, 36-летняя ведущая раскритиковала гуляющих по городам мужчин с голым торсом.

«Мужчинам не нужно ходить по улицам с голым торсом, не важно, есть пресс или нет», — написала она.

Михалкова также призвала мужчин отказаться от пляжных шорт для прогулок по городу — эту одежду лучше оставить для моря.

Актриса посоветовала своим подписчикам обратить внимание на натуральные и легкие ткани. По ее словам, не следует забывать о свободных силуэтах.

Михалкова отметила, что в Екатеринбурге, где она проживает, в последние дни очень теплая погода и солнечно. Отмечается, что температура воздуха превышает 30 градусов. Участница «Уральских пельменей» поинтересовалась у поклонников, как обстоят дела с погодой в их городах.

Ранее сообщилось, что бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с участников шоу долгов на общую сумму в 68,8 миллиона рублей. Гендиректор «Уральских пельменей» Евгений Орлов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что удивлен этому. По его словам, все сделки, которые были заключены с участниками шоу, абсолютно законны.