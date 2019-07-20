В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой

Москва, 20 июля. Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Как пишет РИА Новости, у прославленной артистки переломов не было, в настоящее время она находится в медицинском учреждении.

«Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели», — отметил Марк Варшавер.​​​​​​​

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что актриса Инна Чурикова почувствовала себя плохо во время спектакля в театре «Русская песня». Было принято решение ее госпитализировать. Известно, что Чурикова оступилась и упала со сцены.

Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал подробности инцидента с народной артисткой СССР. По его словам, во время спектакля она споткнулась и упала. Несмотря на травму, артистка сумела закончить спектакль.

Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат двух государственных премий РФ, государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Она родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей в Башкирии. Чурикова окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего начала работать в Московском театре юного зрителя. В 1975 году актриса стала играть в театре имени Ленинского комсомола.