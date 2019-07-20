ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня с 21 июля

Донецк, 20 июля. Приказ о полном прекращении огня с 21 июля издали в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что приказ о прекращении огня был издан и доведен до всех подразделений республик.

«В связи с достигнутыми договоренностями о введении в действие с 21 июля бессрочного прекращения огня по поручению главы ДНР в управлении народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — сказал представитель народной милиции ДНР.

Синенков рассчитывает, что украинская сторона будет добросовестно соблюдать новое перемирие и выполнять дополнительные меры для его обеспечения.

Также в народной милиции ЛНР сообщили, что приказали своим подразделениям с 21 июля прекратить огонь.

На днях контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против них военную операцию. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Контактная группа подписала ряд соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут по сей день.