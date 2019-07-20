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Лера Кудрявцева призналась, что не может избавиться от психоза

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Лера Кудрявцева призналась, что не может избавиться от психоза

Москва, 20 июля. Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не может избавиться от психоза. По словам звезды, она слишком сильно переживает за свою маленькую дочку.

О проблеме Кудрявцева написала на своей странице в Instagram. Она обратилась к подписчицам с детьми с просьбой подсказать выход из сложившейся ситуации.

«Мамули, скажите как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся — то машины, то балконы, то вода, — рассказала ведущая. — Готова стоять на обочине [дороги] полчаса, чтоб даже шума машины не было слышно, а то вдруг какой-нибудь идиотина летит, например».

Лера Кудрявцева призналась, что не может избавиться от психоза

На помощь пришли не только поклонники звезды, но и коллеги по цеху.

«Солнышко, с появлением детей появляются и страхи, — написала ей в комментариях певица Светлана Лобода. — Гнать их! И заполнять голову только хорошими мыслями, стараться».

«Как знакомо, — отозвался ведущий Оскар Кучера. — Только недавно пост про это писал».

«Дорогая! Папули же могут сказать? Никак, — присоединился к обсуждению певец Денис Клявер. — Это теперь с тобой на всю жизнь. Я с мелким все время на стреме. Без паники, конечно, но бдю на два шага вперед. Не уверен,что такой подход идеален, но по-другому не могу».

Напомним, около года назад в семье Кудрявцевой и Игоря Макарова произошло пополнение: на свет появилась долгожданная дочь Маша.

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