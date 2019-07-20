Экс-депутат Рады назвал пиар-ходом инцидент с Зеленским и Полтораком

На кадрах, появившихся в Сети, президент Украины Владимир Зеленский резко отталкивает министра обороны Степана Полторака. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал причины этого поступка.

Инцидент с Зеленским и Полтораком произошел во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Украинский президент разговаривал с начальником Генштаба Русланом Хомчаком в окружении других людей и вдруг повернулся к министру обороны и резко его оттолкнул от себя.

Такое странное поведение главы государства возмутило украинцев. Депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей назвал вероятные причины произошедшего.

«Мне кажется, что это был своего рода PR-ход. Несмотря ни на что, Зеленский все-таки теряет доверие избирателей. Ему пока не удалось выполнить свои предвыборные обещания, проблемы, которые стояли перед Украиной накануне президентских выборов, не то что не решаются, а даже усугубляются: в Донбассе под огнем ВСУ погибают мирные жители, украинцы нищают… Так вот, чтобы поднять падающий рейтинг президента, его пиарщики и политтехнологи продумали такой вот ход. Вора и убийцу Полторака украинский народ не любит, Зеленский как бы показал, что он заодно с народом. И все это произошло накануне выборов в Раду, в которой «Слуге народа» нужно большинство голосов. В пользу версии о том, что мы видели PR-акцию, говорит и сам факт съемки. Снимали, заметьте, специально с угла, чтобы зрители увидели этот толчок. А Зеленский, как мы знаем, хороший актер», — прокомментировал поведение Зеленского по отношению к Полтораку Алексей Журавко.

При этом собеседник ФАН не исключает, что Владимир Зеленский просто сорвался.

«Учитывая, какая грязная кампания велась против Зеленского Петром Порошенко и его соратниками, в том числе Полтораком, можно представить, какую неприязнь нынешний президент испытывает к этим людям. Мы, конечно, не знаем, какие слова предшествовали толчку, но явно это было что-то, что могло возмутить Зеленского. А он, судя по предыдущим его поступкам и поведению, не самый уравновешенный и сдержанный человек. Вот и тут сорвался. Хотя, на мой взгляд, это неподобающее поведение для главы государства, негоже ему опускаться до уровня мордобоя и каких-то угроз», — сказал Алексей Журавко.

Украинский политик напомнил, что Зеленский предпринимает робкие попытки добиться мира в Донбассе, но военные его не слушают, для них он не является главнокомандующим.