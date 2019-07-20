Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Москва, 20 июля. Американская развлекательная компания Netflix представила первый тизер сериала «Ведьмак», который был снят по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix. К настоящему моменту его посмотрели уже более 2,5 млн человек. Хронометраж тизера — две минуты, за это время зрители увидели всех ключевых героев — Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Ани Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).

К настоящему моменту точная дата премьеры сериала неизвестна, однако планируется, что на экраны он выйдет ближе к концу 2019 года.

Ранее в Сети появились первые промо-материалы к сериалу «Ведьмак». Сериал обзавелся слоганом «Худшие монстры — это те, которых мы создаем сами». Кроме того, фанаты получили возможность увидеть, как выглядят главные персонажи.

Напомним, Netflix планирует снять многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана под названием «Песочный человек». К работе над проектом присоединилась компания DC Entertainment. Главным сценаристом будет Аллан Хейнберг, а исполнительными продюсерами — Нил Гейман и Дэвид Гойер. Главный герой «Песочного человека» — Сон. Кроме того, в выпусках комиксов появляются братья и сестры бога сновидений — Смерть, Страсть, Сокрушение, Страдание, Сумасшествие и Судьба. Их называют Вечными.