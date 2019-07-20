Лукашенко амнистировал шесть тысяч осужденных

Минск, 20 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от уголовного наказания около шести тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» был принят «в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории» республики, говорится в сообщении.

«Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тыс. человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Белоруссии.

Согласно закону, амнистии подлежат лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким, отметила «Газета.ру». Для отдельных категорий осужденных, которые не подлежат амнистии, предусмотрено сокращение срока наказания на год, а для несовершеннолетних — на два года.

При этом в пресс-службе обратили внимание на то, что с учетом сложившейся практики применения амнистии она не распространяется на тех, к которым в течение 2014-2019 годов применяли амнистию или помилование и которые вновь совершили преступление, а также на лиц, которые полностью не возместили причиненный преступлениями ущерб или не уплатили доход, полученный преступным путем.