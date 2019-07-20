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Видео аварийной посадки самолета в океан в США появилось в Сети

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Видео аварийной посадки самолета в океан в США появилось в Сети

Оушен-Сити, 20 июля. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье города Оушен-Сити в США. Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах можно увидеть, как воздушное судно идет на снижение на большой скорости и приземляется на воду. За происходящим удивленно наблюдают отдыхающие.

По информации CBS, в салоне самолета находился только 23-летний Тревор Х. Дейл, который управлял воздушным судном. К счастью, он смог самостоятельно выбраться из кабины и доплыть до берега.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту штата Небраска из-за возгорания двигателя. На борту самолета находились шесть человек, информации о пострадавших не поступало.

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