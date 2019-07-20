Хакеры опубликовали шуточные новости и неприличные посты на сайте Скотленд-Ярда

Лондон, 20 июля. Хакеры взломали почту, сайт и Twitter-аккаунт Скотленд-Ярда, опубликовав на них шуточные новости и неприличные посты.

Как пишет The Independent, ресурсы Скотленд-Ярда заполнили оскорбительные высказывания в адрес полиции и шуточные новости. Хакеры смело использовали в своих публикациях нецензурную лексику.

Предполагается, что атака на ведомство связана с задержанием рэпера Digga D, который находится в тюрьме, передает «Газета.ru». Кибермошенники требуют освободить исполнителя. Они угрожают полиции, заявляя, что взломы и публикации провокационных записей на страницах сотрудников полиции продолжатся, пока Digga D не выпустят на свободу.

Пресс-секретарь Скотланд-Ярда Рой Смит, заявил, что полиция на данный момент работает над восстановлением контроля над своими учетными записями, а также предпринимает меры по обеспечению безопасности данных. В ведомстве призвали игнорировать всю фейкову информацию о них.

Британские журналисты предположили, что хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk. Программа автоматически отправляет письма на почте и публикует записи.

Ранее хакер Лаксман Мутийя обнаружил способ взлома любого аккаунта в Instagram всего за 10 минут. Об этом он написал в блоге Zero Hack и сообщил Facebook об уязвимости.