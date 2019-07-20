Болтон рассказал, когда США прекратят давить на Венесуэлу

Вашингтон, 20 июля. Вашингтон продолжит оказывать давление на Каркас, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдет в отставку, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон на своей странице в Twitter прокомментировал новые санкции США в отношении Венесуэлы. Накануне стало известно, что Минфин США внес в черный список еще четырех граждан латиноамериканской страны, которые, по мнению Вашингтона, виновны в «репрессивных мерах и пытках мирного населения».

«США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал американский чиновник.

Отметим, американская сторона постоянно расширяет свой санкционный список. В него попадают не только физические лица, но и юрлица.

Акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Венесуэлы, начались в 22 января. На следующий день спикер парламента, лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его сразу подержали Соединенные Штаты, затем Канада и ряд других западных стран. Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».

Россия, Китай, Мексика и другие государства считают легитимным президентом Мадуро. В Москве заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.