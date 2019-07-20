Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака

Москва, 20 июля. Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний. Выводы ученых опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Синдром такоцубо представляет собой острую форму сердечной недостаточности, при которой развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс. Синдром такоцубо напоминает сердечный приступ. Человек чувствует боль в груди, у него учащенное сердцебиение и одышка.

Ученые в рамках работы с 1600 добровольцами установили, что у каждого шестого человека, который страдает от синдрома такоцубо, через какой-то промежуток времени развивается злокачественная опухоль. По словам исследователей, к настоящему моменту «связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена».

«Но она есть — у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования. Но паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение», — подчеркнули кардиологи.

Ранее британские ученые выяснили, что даже малые дозы радиации, которые человек может получить во время трех сеансов компьютерной томографии, увеличивают количество клеток с генными мутациями P5, отвечающих за появление онкологических заболеваний. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает RT, самый высокий показатель летальности в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы (39,9%). Об этом свидетельствуют статистические данные министерства здравоохранения России.