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Двух следователей задержали в Подмосковье по подозрению в коррупции

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Двух следователей задержали в Подмосковье по подозрению в коррупции

Москва, 20 июля. Два следователя задержаны в Подмосковье в рамках планомерной работы по борьбе с коррупцией, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Операции проводились в рамках совместной работы СК РФ и ФСБ РФ по борьбе с коррупцией. 

«В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи по подозрению в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в размере 1 миллион 200 тысяч рублей за принятие процессульного решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии», — рассказала Петренко.

Двух следователей задержали в Подмосковье по подозрению в коррупции

В СК отметили, что ведомство намерено жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах. Особое внимание Следственный комитет уделяет чистоте своих рядов.

«Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета», — заметила Петренко.

Ранее замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в получении взятки и подал в отставку с занимаемой должности. 

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