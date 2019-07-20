Политолог прокомментировал задержание Ираном «бесхозного» танкера с контрабандной нефтью

Москва, 20 июля. Политолог Сергей Михеев прокомментировал задержанием Ираном якобы «бесхозного» танкера с контрабандной нефтью.

В эфире «Вести ФМ» Михеев отметил, что факт задержания перевозившего контрабандную нефть танкера подтвержден Ираном. Однако по-прежнему неизвестно, кому принадлежало судно. В частности, нет информации, является ли оно кораблем ОАЭ, который был недавно отбуксирован в иранские воды из-за поломки.

Владелец танкера и груза не заявляет о себе: ни одна компания или страна не предъявила право собственности. Вероятный владелец судна отрекся от него, заявив, что данный корабль никогда ему не принадлежал, заметил политолог.

«Уже не наши. Переобулись на ходу. Мутная история. Фактически от этой нефти отказываются, — заметил Михеев. — Знаете, это как преступник, который видит, что его берут, и сбрасывает вещдоки».

Эксперт обратил внимание, что от «вещдока» избавиться проще, чем от целого танкера, наполненного контрабандной нефтью. Он пояснил, что у корабля должно быть название и порт, куда оно приписано.

Специалист добавил, что происходящее свидетельствует о беспределе, который творится на рынке нефти в регионе. Михеев пояснил, что Иран вмешался в ситуацию по политическим соображениям.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты разрабатывают военную операцию под названием «Страж», целью которой считается создание безопасных морских путей в Персидской заливе.