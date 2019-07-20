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Первый энергоблок на Калининской АЭС возобновил работу после аварии

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Первый энергоблок на Калининской АЭС возобновил работу после аварии

Тверь, 20 июля. Первый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после частичной остановки. Центр общественных связей АЭС сообщил, что 19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС был подключен к сети после ремонта на открытом распределительном устройстве.

Мощность энергоблока в рабочем состоянии составляет 1070 МВт. Также на полную мощность заработал четвертый энергоблок Калининской АЭС. Росэнергоатом проинформировал об отключении трех энергоблоков АЭС после выхода из строя одного из трансформаторов.

В ведомстве пояснили, что выключение трех энергоблоков связано со сбоем в работе двух высоковольтных линий электропередач. Это произошло из-за замыкания на одном из трансформаторов.

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