Врачи диагностировали боксеру Дадашеву отек мозга после боя против Матиаса

Москва, 20 июля. Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, получил отек мозга в поединке за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) против пуэрториканца Субриэля Матиаса, сообщил портал Fightnews.

Бой проходил на арене MGM National Harbor в американском городе Оксон-Хилл. В конце 11-го раунда команда Дадашева приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье спортсмена. Отмечается, что после завершения боя боксеру стало плохо, он потерял сознание. Россиянина экстренно госпитализировали.

Врачи диагностировали у 28-летнего спортсмена отек мозга, теперь ему предстоит операция.

Поражение от Матаса стало первым в профессиональной карьере Дадашева. На счету профессионального спортсмена 13 побед, 11 из них — нокаутом.