Британские ученые выявили связь между риском возникновения рака и рентгеном

Лондон, 20 июля. Даже малые дозы радиации, которые человек может получить во время трех сеансов компьютерной томографии, увеличивают количество клеток с генными мутациями P5, отвечающих за появление онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета в Великобритании, их выводы представлены в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Исследователи установили, что если перед рентгеном в организм ввести антиоксиданты, то здоровые клетки смогут бороться с появляющимися клетками, у которых «испорчен» ген Р53, намного успешнее. Однако, по словам ученых, такая терапия может негативно повлиять на организм в целом и нанести вред здоровым тканям.

Один из авторов исследования, профессор Фил Джонс из Кембриджского университета, подчеркнул, что к настоящему моменту риски компьютерной томографии и рентгена до конца не изучены. Ученые подчеркивают, что в организме всех людей имеются мутантные клетки, их количество с годами растет, однако немногие развиваются в злокачественные.

Ранее британские медики назвали ранние признаки, сигнализирующие о развитии рака кожи. По их словам девять из десяти случаев заболевания раком кожи можно было предотвратить на ранних стадиях, если бы люди использовали солнцезащитный крем. Самым распространенным признаком рака медики назвали изменение родинки, веснушки или участка кожи.