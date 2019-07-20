Завод по производству цистерн для сжиженного газа возобновил работу в Алеппо

Дамаск, 20 июля. Крупнейший завод, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа, вновь начал работать в сирийском Алеппо.

Директор завода сообщил, что предприятие работает уже почти 70 лет. По его словам, до войны в Сирии у завода были большие объемы производства, продукцию покупали даже в Европе.

Восстанавливать завод после вооруженного конфликта в республике пришлось практически с нуля. Отмечается, что боевики разграбили оборудование и украли весь материал. Как сообщил главный технолог завода, восстанавливать предприятие начали, когда бои шли совсем рядом.

По данным РИА Новости, проблемы у завода остаются и сейчас, главной является оборудование, поскольку запчасти нельзя приобрести за рубежом из-за санкций. Но несмотря на это, спрос на продукцию высокий, завод работает в три смены.

Директор завода добавил, что здесь готовы предложить работу возвращающимся в свои дома беженцам, не отказывают и детям. По его словам, работа на заводе — не детское дело, но юноши очень настойчивы, поэтому им трудно отказать.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году был освобожден Алеппо. В конце 2017 было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время власти Сирии занимаются восстановлением республики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.