Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

Буэнос-Айрес, 20 июля. Известный аргентинский архитектор Сезар Пелли ушел из жизни в возрасте 92 лет в США, сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур в микроблоге Twitter.

«С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли. Хочу выразить мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — написал аргентинский чиновник в своем блоге.

Сообщение о смерти также подтвердил президент Аргентины Маурисио Макри — он написал об этом в Twitter. Он выразил семье покойного соболезнования. По словам главы республики, работы Пелли являются предметом гордости для всех аргентинцев.

Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. В 1952 году он переехал в США. Среди известных работ архитектора — башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке и небоскреб Costanera Center в Сантьяго.