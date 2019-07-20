Нарушения в новосибирском «массиве нелегалов» привели к гибели школьника

В Новосибирске в среду, 17 июля, погиб ребенок. 10-летний Артур с другом играли на огромной куче земли между опорами воздушной линии рядом с ЖК «Просторный». Мальчик схватился за высоковольтный кабель и скончался на месте от удара током. По факту происшествия Следственный комитет возбудил дело по статье 216 ч. 2 УК РФ — нарушение техники безопасности при проведении работ. По информации ФАН, сейчас оперативники опрашивают соседей и выясняют, кто именно завалил участок землей и мусором. Дело в том, что еще в феврале 2019 года кабель был выше семи метров над землей, что вполне соответствует нормам безопасности. Но строители свозили на этот участок отходы производства, пока навал не поднялся на опасный уровень: к моменту трагедии высоковольтный провод был уже в 1,2 метра от земли, поэтому даже ребенок смог легко до него дотянуться. Виновников ищут среди строителей, но, если знать ситуацию в подробностях, становится понятно, что дело не только в нерадивости подрядчиков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заложники просторов

Семья погибшего мальчика переехала в «Просторный» неделю назад. Как и десять тысяч их соседей (многие из которых живут в ЖК уже несколько лет), эти люди находятся здесь нелегально: громадный жилой массив на Бронной улице не сдан в эксплуатацию, хотя это должно было произойти несколько лет назад. Застройщиком домов выступает группа компаний «Дискус-Строй», принадлежащая депутату совета депутатов Новосибирска Алексею Джулаю. Всего на 356 гектарах земли, арендованной у городской мэрии, возводится 86 корпусов на 10 538 квартир. Заявленные компанией депутата благие намерения — обеспечить новосибирцев социально ориентированным жильем — на деле обернулись многолетними срывами сроков и большими трагедиями маленьких людей. Несколько лет назад пайщики, вложившие последние средства в новостройки «Просторного», начали потихоньку заселяться в оплаченные квартиры. К тому моменту все сроки сдачи домов в эксплуатацию были пропущены, но идти горе-инвесторам было некуда, и они решились на переезды. Те из них, кто выписался при этом из старого жилья, де-юре стали бомжами, ведь получить регистрацию на стройке невозможно.

Обитатели «Просторного» живут без горячей воды, лифтов, отделки мест общего пользования, лестницы в их подъездах не оборудованы перилами, дома — средствами противопожарной безопасности. Разумеется, прав на государственные детские сады, школы и амбулатории у этих людей тоже нет. Благоустройство здесь отсутствует как класс, а Ростехнадзор не разрешил эксплуатировать электроустановки. При этом на первых этажах домов работают магазины, парикмахерские и коммерческие детские сады, хотя совершенно непонятно, кому и как эти организации платят за аренду помещений, ведь юридически они расположены на стройке. Но самое главное — жизни заложников «Просторного» в опасности все годы с момента их заселения в дома, причем ответственность за это как бы никто не несет.

«Любая трагедия случается не просто так, не внезапно, а в силу целого ряда причин, — прокомментировал ситуацию председатель правления МОЗПП «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Когда все накапливается, накапливается и в результате приводит к беде. Один ответственный — чиновник — халатно отнесся к своим обязанностям и не проконтролировал, что происходит на объекте. Другой — застройщик — начал свозить на участок землю, никто с него ничего не спросил, не потребовал ее убрать. Третий допустил, чтобы тысячи заложников долгостроя жили в постоянной опасности. А правоохранительные органы не реагируют на массово поступающие обращения по деятельности этого застройщика. В трагедии виноват не земляной навал и не жители, а те, кто поставил обманутых инвесторов в безвыходную ситуацию».

«Дискусы» Джулая

По данным из открытых источников, депутат Алексей Джулай руководит или является владельцем десятков компаний. Под строительство социально ориентированного жилья мэрия выделяет ему сотни гектаров земли, за которые с завидной регулярностью копятся долги. И такая ситуация складывается не только на больших стройках. Так, в марте 2019 года инспекция ФНС через суд потребовала признать банкротом один из «Дискусов» Джулая — компанию по производству металлических дверей и окон. К тому моменту предприятие задолжало в казну 8,2 млн рублей.

С социальными объектами тоже не все идет гладко. Еще в 2014 году Джулай получил пятно под строительство спортивного комплекса «Сибирское кольцо» возле новосибирской ТЭЦ. В отличие от ЖК «Просторный», где сейчас стоит 86 незарегистрированных зданий, с «кольцом» все вышло ровно наоборот: никакого комплекса нет, зато есть несколько зарегистрированных по такому поводу юридических лиц.

Но депутат-предприниматель не сдается.

«Сегодня мы расскажем вам об одном очень заманчивом варианте жилья, который представляет группа компаний «Дискус Плюс» в Новосибирске. Жилмассив «Просторный», фото которого можно свободно посмотреть на официальном сайте застройщика. «Дискус» как раз является застройщиком, который не подведет со сроками. ЖК «Просторный» — отличный массив в Новосибирске. Удобство, надежность и низкая цена — вот, пожалуй, главные тезисы, которых придерживается «Дискус Плюс», — пишут в рекламе ЖК, рядом с которым погиб ребенок.

Сейчас эти объявления выглядят чьей-то злой шуткой. Застройщик не просто подвел своих инвесторов, а сделал их заложниками решения купить квартиры у «надежной» компании. Но дискутировать со своими пайщиками «Дискус» явно не настроен. Как рассказал ФАН Ростислав Антонов, в организацию которого обратились пострадавшие граждане, компания Джулая выстроила между собой и инвесторами десятки жилищно-строительных кооперативов (ПЖСК) под управлением одних и тех же граждан. Выглядит схема взаимодействия так: покупатель жилья заключает с ПЖСК договор и передает руководителю кооператива доверенность на проведение всех действий, связанных со строительством, от своего лица. Таким образом, новоявленный инвестор лишается возможности влиять на события внутри кооператива и предъявлять застройщику претензии. Кроме того, нелегальное проживание в купленной на собственные деньги квартире ставит его в уязвимое положение: к настоящему моменту принято уже два судебных решения о запрете эксплуатации жилья до устранения многочисленных замечаний. Это почему-то позволяет новосибирским надзорным органам и профильным ведомствам, в которые обращаются заложники «Просторного», не отвечать на вопросы граждан о сроках сдачи жилья в эксплуатацию, а недвусмысленно напоминать о том, что их там вообще не должно быть.

«Люди годами ждали свои квартиры и вынуждены были заселиться хотя бы на птичьих правах, — поясняет сложившуюся ситуацию Антонов. — При этом, проживая на стройке, они платят за коммунальные услуги управляющей компании, аффилированной с «Дискусом», и законность этих сборов вызывает сомнения. Впрочем, как и многие другие факты в этой истории».

Ситуация с обитателями новосибирского «массива нелегалов» действительно выглядит каким-то мрачным сюрреализмом. Трудно поверить, что такое вообще возможно в правовом государстве в XXI веке.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за событиями в ЖК «Просторный» и судьбой заложников этого долгостроя.