Названы самые невостребованные профессии в России

Москва, 20 июля. Учителя средней школы и бухгалтеры стали самыми невостребованными на рынке труда России, свидетельствуют данные ВНИИ труда.

Как сообщили во ВНИИ труда, низкий спрос на преподавателей средней школы (1%) и бухгалтеров (1,4%). Отмечается, что, несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заняты.

Кроме того, на российском рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в сотрудниках художественных галерей, музеев и библиотек, отметили в институте.

При этом, по данным экспертов, крайне высок спрос на квалифицированных работников сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Также пользуются спросом профессии охранников и продавцов.

Специалисты ВНИИ труда проанализировали данные Росстата о том, каких сотрудников ищут крупные и средние компании, сообщило РИА Новости.