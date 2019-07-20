Американские военные готовят операцию «Страж» в Персидском заливе

Москва, 20 июля. Соединенные Штаты разрабатывают военную операцию под названием «Страж», целью которой считается создание безопасных морских путей на Ближнем Востоке. Соответствующая информация содержится в заявлении Центрального командования США.

В тексте документа, который поступил в распоряжение РИА Новости в пятницу, подчеркивается, что США начали заниматься подготовкой операции после задержания иранским Корпусом стражей исламской революции британского танкера, который нарушил международные нормы. Позже появилась информация, что и.о. главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военного контингента на территорию Саудовской Аравии для «защиты интересов США» в ближневосточном регионе.

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — отмечается в сообщении командования.

Цель операции заключается в «содействии стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб (БАМ) и Оманскому заливу».

Согласно заявлению Центрального командования, Соединенные Штаты намерены координировать свои действия в рамках операции «Страж» с союзниками, чтобы «обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути».

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. По его словам, концентрация сил и средств в регионе Персидского залива настолько высокая, что возможны любые инциденты. Дипломат призвал не допускать эскалационного развития.

Рябков сделал это заявление после того, как американский корабль сбил беспилотник Ирана в международных водах Ормузского пролива в целях самообороны. В Пентагоне объяснили, что БПЛА приблизился на угрожающее расстояние к десантному кораблю USS Boxer. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями.