S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «BBB-»

Москва, 20 июля. Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) подтвердили, что Россия находится на инвестиционном уровне «BBB-».

Согласно тексту краткого обоснования агентства, позитивное влияние на рейтинг РФ оказывает приверженность страны к реализации консервативной макроэкономической политике, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика.

К негативным факторам относятся структурные слабости экономики России, напряженность на геополитической арене и международные санкции.

«При отсутствии новых санкций мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие, если рост ВВП достигнет уровня, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами», — отмечают эксперты S&P.

Отметим, в начале февраля Moody's пересмотрело в положительную сторону суверенный рейтинг России, повысив его с уровня «Ba1» (спекулятивный, прогноз стабильный) до «Baa3» (инвестиционный). А в середине месяца международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг РФ на уровне «BBB-», прогноз позитивный. В пресс-релизе подчеркивается, что позитивный прогноз в отношении России отражает «продолжительный прогресс в укреплении экономической политики».

С точки зрения экспертов Fitch Ratings, российская экономика демонстрирует устойчивость к «шокам», а последовательная политика государства в этой сфере позволила сохранить макроэкономическую стабильность. Отметим, в начале февраля Moody's пересмотрело в положительную сторону суверенный рейтинг России, повысив его с уровня «Ba1» (спекулятивный, прогноз стабильный) до «Baa3» (инвестиционный).