Украинский программист обогатился на $10 млн за счет Microsoft

Вашингтон, 20 июля. Украинец Владимир Квашук, который работал на Microsoft в США, украл у корпорации более 10 миллионов долларов, говорится в материалах делах.

Украинец сперва работал на Microsoft как контрактный служащий, а затем занял должность тестировщика онлайн-магазина компании. Для тестирования системы продаж у него была возможность создавать реальные транзакции по несуществующим кредитным картам.

Таким образом 25-летний Квашук приобретал подарочные карты на крупные суммы, а затем перепродавал их третьим лицам. Как указано в материалах дела, с помощью мошеннической схемы украинец получил более 10 миллионов долларов. При это не менее 2,8 миллиона долларов осели на его карте.

Квашук предстал перед судом на этой неделе в Сиэтле и оставлен под стражей, сообщило РИА Новости.