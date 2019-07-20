Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

В Германии объяснили опасность санкций против России

329
0 Оставить комментарий

В Германии объяснили опасность санкций против России

Берлин, 20 июля. Санкции против России являются бесполезными, а их сохранение вредит европейскому бизнесу, заявил немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Эффекта от этих санкций нет», — сказал немецкий чиновник, отвечая на вопрос, насколько эффективна санкционная политика Запада в отношении РФ.

Эрнст отметил, что подобная политика поддерживает напряженность в отношениях между странами. Кроме того, антироссийские санкции, как считает парламентарий, наносят сильный удар по европейскому бизнесу — в особенности это касается восточногерманских компаний. Выбранная Европой линия по отношению к Москве ведет к тому, что в торговле Россия больше ориентируется на Китай, объяснил он опасность антироссийских санкций. 

Также немецкий депутат выразил сожаление в связи с недавним заявлением новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.

«Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной», — сказал член бундестага, отметив, что Европа таким образом ослабляет себя.

Отношения между Россией и западными странами ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Европейские страны, а также США и Канада ввели против Москвы ограничительные меры. Российская сторона ответила на это продуктовым эмбарго.

infox - new
Источник: Deutschlandfunk
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров