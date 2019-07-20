Поведение Зеленского при встрече с Полтораком возмутило украинцев

Киев, 20 июля. Интернет-пользователи из Украины отреагировали на инцидент между украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны страны Степаном Полтораком.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул главу оборонного ведомства Украины. При этом заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка позднее заявил, что глава украинского государства не толкал Полторака, а попросил отойти в сторону.

Инцидент вызвал бурное обсуждение на просторах Интернета. Многие украинцы посчитали поведение главы государства недопустимым.

«Недоросль хамовата, одним словом — клоун», — написал Василь Попружний. «Уважаемые люди , лицо Украины, а ведут себя , позор», — возмутилась Нина Мяловська. «Скачки за электоратом продолжаются!» — добавил Игорь Моляренко. «Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения», — указала Светлана Рябова.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту украинского лидера.

«Браво», — написала Inna Glushko. «Правильно сделал. Только мало», — отметил Петр Игнатенко. «Ничего страшного, Порох ( бывший президент Украины Петр Порошенко — Прим. ФАН) не такое позволял», — добавила Валентина Зубчук. «Поддерживаю ЗЕ (Зеленского) во всем. Он действительно народный, даже толкнул нечаянно!» — восхитилась поступком президента Людмила Тимченко.

В то же время случившееся между президентом и главой министерства обороны подвигло украинских пользователей к написанию ироничных комментариев.