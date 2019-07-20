Украинец прыгнул за борт, чтобы добраться до российского берега

Ростов, 20 июля. Украинский моряк с молдавского сухогруза прыгнул за борт вместе с чемоданом, чтобы вплавь добраться до российского берега.

Инцидент произошел в Ростовской области, когда судно проходило по реке Дон. Мужчину подняли из воды сотрудники береговой охраны.

Спасенным оказался 38-летний гражданин Украины, который работал на молдавском сухогрузе коком. По данным СМИ, мужчина пребывал в неадекватном состоянии. Капитан сухогруза пояснил, что кок до инцидента находился в «пятидневном запое».

Моряка уже задержали сотрудники полиции Ростовской области. В скором времени нарушителя экстрадируют на Украину.

В мае директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Саливон предложил сравнить экономические показатели Украины в 2013 и в 2018 годах. По его словам, «внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза». Экспорт Украины упал более чем в четыре раза. В то же время импорт из России снизился чуть меньше чем в три раза.

Саливон уточнил, что его расчеты не учитывают закупаемый в Словакии и других странах российский газ. По его словам, если считать, что газ Киев покупает в России, экспорт и импорт из России «упали примерно на 11,5 млрд долларов». Сумма составляет менее 0,8% ВВП России, но целых 10% для ВВП Украины.