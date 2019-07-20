Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду Украины ради Зеленского. События дня. ФАН-ТВ

Инцидент в Ормузском проливе Череда инцидентов в приграничных водах Ирана снова и снова продолжается. Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero, шедший под британским флагом. Информацию об этом со ссылкой на военных распространили иранские СМИ. Сообщается, что судно, пересекая пролив, загрязняло международные воды и тем самым нарушило морское право. По некоторым данным, на борту есть россияне, а глава британского МИД Джереми Хант и вовсе обвинил республику в захвате двух кораблей. Впрочем, по данным иранской стороны, второе судно было лишь ненадолго остановлено, после чего продолжило свой путь. Британские власти уже грозят последствиями, но какими — остается только предполагать.

США увеличат контингент на Востоке Тем временем Ближний Восток готовится к высадке новых американских войск. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в целях безопасности региона страна готова разместить у себя военный контингент США. Ранее СМИ уже сообщали, что речь идет о нескольких сотнях американских солдат. При этом стоит сказать, что Белый дом, говоря о «сдерживании» все того же Ирана, уже пытался поставить оружие саудовскому королевству и другим союзникам на Ближнем Востоке. Впрочем, это решение Конгресс США уже заблокировал, чем разжег новые споры между парламентом и президентом.

Партия Саакашвили не пойдет в Раду Предвыборная гонка на Украине лишилась одного из главных нарушителей спокойствия. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снимает свою партию «Движение новых сил» с досрочных выборов в Верховную раду. В соцсетях политик объяснил, что решил поддержать «Слугу народа» во главе с президентом страны Владимиром Зеленским — и не отнимать у нее голоса. К слову, своим громким возвращением на Украину Саакашвили обязан именно Зеленскому — вернуть гражданство одиозному грузину стало одним из первых решений нового украинского лидера. А вот что касается досрочных выборов в Раду, они стартуют уже завтра, 21 июля.