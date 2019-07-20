Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду Украины ради Зеленского. События дня. ФАН-ТВ

Инцидент в Ормузском проливе
Череда инцидентов в приграничных водах Ирана снова и снова продолжается. Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero, шедший под британским флагом. Информацию об этом со ссылкой на военных распространили иранские СМИ. Сообщается, что судно, пересекая пролив, загрязняло международные воды и тем самым нарушило морское право. По некоторым данным, на борту есть россияне, а глава британского МИД Джереми Хант и вовсе обвинил республику в захвате двух кораблей. Впрочем, по данным иранской стороны, второе судно было лишь ненадолго остановлено, после чего продолжило свой путь. Британские власти уже грозят последствиями, но какими — остается только предполагать.
США увеличат контингент на Востоке
Тем временем Ближний Восток готовится к высадке новых американских войск. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в целях безопасности региона страна готова разместить у себя военный контингент США. Ранее СМИ уже сообщали, что речь идет о нескольких сотнях американских солдат. При этом стоит сказать, что Белый дом, говоря о «сдерживании» все того же Ирана, уже пытался поставить оружие саудовскому королевству и другим союзникам на Ближнем Востоке. Впрочем, это решение Конгресс США уже заблокировал, чем разжег новые споры между парламентом и президентом.
Партия Саакашвили не пойдет в Раду
Предвыборная гонка на Украине лишилась одного из главных нарушителей спокойствия. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снимает свою партию «Движение новых сил» с досрочных выборов в Верховную раду. В соцсетях политик объяснил, что решил поддержать «Слугу народа» во главе с президентом страны Владимиром Зеленским — и не отнимать у нее голоса. К слову, своим громким возвращением на Украину Саакашвили обязан именно Зеленскому — вернуть гражданство одиозному грузину стало одним из первых решений нового украинского лидера. А вот что касается досрочных выборов в Раду, они стартуют уже завтра, 21 июля.
Мадуро готов к парламентским выборам
Еще одни парламентские выборы скоро могут пройти в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро объявил, что власти готовы «померяться силами» с оппозицией досрочно. На встрече со сторонниками по Единой социалистической партии Венесуэлы он вновь осудил попытки госпереворотов, но все же предложил оппозиции постоянный диалог. Впрочем, ее лидер Хуан Гуайдо пока лишь объявил о новом этапе «борьбы за власть» и 23 июля вновь выводит сторонников на улицы страны. Но вот предыдущие этапы пока не привели ни к какому успеху.