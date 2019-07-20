Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Киев, 20 июля. Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снял с выборов в Верховную Раду свою партию «Движение новых сил» ради партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом политик написал в соцсети Facebook.

«У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен», — написал политик.

По словам Саакашвили, он не хотел бы, чтобы полученные его партией голоса помешали «Слуге народа» набрать необходимое для формирования правительства большинство. Политик подчеркнул, что поддержал это решение после бурных дискуссий, и обратился к сторонникам с просьбой поддержать своих «мажоритарщиков», но по спискам отдать голоса за партию Зеленского.

Очередные выборы в Раду должны были состояться в октябре. Но после вступления в должность президента Украины в мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламента.

Внеочередные выборы в Раду глава государства назначил на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: по партийным спискам будет избрана половина депутатского корпуса (225 человек), другую половину депутатов будут выбирать в мажоритарных округах.

Согласно результатам опроса исследовательского центра BURI-Украина, поддержать партию Зеленского «Слуга народа» готовы большинство избирателей Украины (41,2%), сообщает газета «Известия». Партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» может рассчитывать на поддержку 18,6% украинцев.

На третьем месте в рейтинге оказалась «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. За нее готовы проголосовать 11,1% избирателей. Возглавляемая экс-премьером страны Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» пользуется поддержкой 7,1% украинцев.

Рейтинг остальных партий, в том числе «Движения новых сил», составил менее 5%.