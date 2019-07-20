На Украине назвали «цирком» указ Зеленского о качестве дорог

Киев, 20 июля. Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал «цирком» подписанный главой государства Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автодорог на Украине. Мнением чиновник поделился в соцсети Facebook.

Министр отметил, что по сообщению президентского сайта, для ремонта 24 тысяч километров «автомагистралей государственного значения» потребуется 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов).

Омелян подчеркнул, что не знает, откуда Зеленский берет такую аналитику. По его мнению, приведенная президентом цифра занижена втрое. Министр заявил, что дорожные компании не будут работать в убыток, а прописанный в указе срок слишком мал, чтобы реализовать поручения Зеленского.

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!», — написал чиновник.

Ранее Омелян неоднократно выступал с громкими заявлениями, нередко высказывая критику и угрозы в адрес России. В мае министр заявил, что железнодорожное сообщение с РФ «прекращается само по себе», сообщила RT.

По словам Омеляна, в последние годы отмечается «естественный спад» пассажиропотока на следующих из Украины в Россию поездах. Но «политического решения» о полном запрете на железнодорожное сообщение между двумя странами «ожидать не стоит», считает министр.

Чиновник признал, что поезда в российские города по-прежнему пользуются спросом у украинцев, но этот спрос существенно ниже показателей прошлых лет. Заполняемость вагонов постепенно снижается. Число пассажиров, выбирающих «евроинтеграционное» направление, по данным министра растет. В 2018 году количество поездок железнодорожным транспортом в страны Евросоюза впервые в истории Украины превысило количество поездок в Россию, заключил Омелян.