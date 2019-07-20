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Россия

Названа главная причина гибели людей на дорогах России

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Названа главная причина гибели людей на дорогах России

Москва, 20 июля. Наиболее распространенной причиной гибели людей на автодорогах в России стал выезд на встречную полосую. Об этом сообщило МВД РФ.

«Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом», — отметили в министерстве.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, за последние 10 лет смертность на российских дорогах снизилась в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. К положительным изменениям, в том числе, привели создание барьеров фото и видео фиксации и усиление ответственности за отдельные правонарушения, особенно в части управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее низкая смертность наблюдается на оборудованных освещением и ограждениями платных дорогах.

Названа главная причина гибели людей на дорогах России

Президент России Владимир Путин поручил разработать государственную программу по безопасности на дорогах до 2030 года. Документ правительство должно представить до 1 декабря текущего года. Путин отметил, что кабмину предстоит разработать меры, которые будут направлены на «повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения». К 1 декабря также должны быть предложены шаги по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Ранее о необходимости введения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» тотального инструментального контроля качества дорог заявили в Минтрансе. Контролировать качество дорожного покрытия будут при приемке работ и диагностике, сообщила со ссылкой на замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова Газета.ru. По словам чиновника, многие регионы уже приступили к соответствующим работам.

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Источник: РИА Новости
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