Названа главная причина гибели людей на дорогах России

Москва, 20 июля. Наиболее распространенной причиной гибели людей на автодорогах в России стал выезд на встречную полосую. Об этом сообщило МВД РФ.

«Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом», — отметили в министерстве.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, за последние 10 лет смертность на российских дорогах снизилась в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. К положительным изменениям, в том числе, привели создание барьеров фото и видео фиксации и усиление ответственности за отдельные правонарушения, особенно в части управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее низкая смертность наблюдается на оборудованных освещением и ограждениями платных дорогах.

Президент России Владимир Путин поручил разработать государственную программу по безопасности на дорогах до 2030 года. Документ правительство должно представить до 1 декабря текущего года. Путин отметил, что кабмину предстоит разработать меры, которые будут направлены на «повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения». К 1 декабря также должны быть предложены шаги по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Ранее о необходимости введения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» тотального инструментального контроля качества дорог заявили в Минтрансе. Контролировать качество дорожного покрытия будут при приемке работ и диагностике, сообщила со ссылкой на замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова Газета.ru. По словам чиновника, многие регионы уже приступили к соответствующим работам.