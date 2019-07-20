В офисе Зеленского заявили, что Медведчук не имеет права представлять Украину

Киев, 20 июля. Офис президента Украины Владимира Зеленского предупредил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не уполномочен представлять страну на международной арене.

Политик в среду выступил в Европарламенте с планом по урегулированию конфликта в Донбассе. Предложение содержит пункт о предоставлении региону автономного статуса. Медведчук также высказался о необходимости установить прямой диалог Киева, Луганска, Донецка и Москвы.

В офисе украинского президента заявили, что глава государства не уполномочивал Медведчука представлять позицию Киева.

«Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину — только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства», — ответили на запрос СМИ в офисе президента Украины.

В команде Зеленского также заявили, что высказывать свою позицию могут лишь ответственные за внешнюю политику страны должностные лица.

«Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица», — заключили в офисе президента Украины.

Ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на смену руководства страны. Ранее советник Зеленского Никита Потураев заявил, что не исключает всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщила Газета.ru.

Потураев назвал президента «очень решительным человеком», который легко может объявить наступление на Донбасс. Советник рассказал, что человеческая жизнь многое значит для главы государства, но «есть вещи, которые стоят больше».