Глава военной разведки США рассказал о российской и китайской «угрозах»

Вашингтон, 20 июля. Директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли рассказал о российской и китайской «угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Мнением военный чиновник поделился на ежегодном форуме по безопасности в Аспене.

«В краткосрочной перспективе это Россия», — ответил директор разведывательного управления на вопрос о том, кого он считает опаснее для США — Москву или Пекин.

Эшли подчеркнул, что страна может реагировать непредсказуемым образом, если ее «припереть к стенке». По мнению генерал-лейтинанта, это утверждение вполне применимо к России.

Директор разведывательного управления также напомнил про ядерный потенциал РФ.

«Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — заключил Эшли.

Ранее на форуме в Аспене глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил, что США обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере.

Дэвидсон обратил внимание на активное развитие российского военного присутствия на Дальнем Востоке. Он отметил, что баллистические ракеты и подлодки России на Дальнем Востоке являются «угрозой самому существованию США».

Кроме того, Дэвидсон выразил опасения в связи с «усилением оперативного сотрудничества между Россией и Китаем». В качестве примера адмирал привел китайское участие в учениях Минобороны РФ «Восток-2018». Дэвидсон также напомнил, что Пекин промолчал, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над Тайванем.

Государственный секретарь США Майк Помпео допустил в адрес России более резкие высказывания, сообщает Газета.ru. Глава дипломатического ведомства назвал Москву «забиякой», но подчеркнул, что считает Китай большей угрозой для Соединенных Штатов.