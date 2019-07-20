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Украинская «Оппозиционная платформа» потребовала освободить Вышинского

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Украинская «Оппозиционная платформа» потребовала освободить Вышинского

Киев, 20 июля. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» осудила решение оставить обвиняемого в госизмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей до 19 сентября.

В пятницу Подольский районный суд Киева отказался изменить Вышинскому меру пресечения на личное поручительство и оставил обвиняемого под стражей еще на 60 суток.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» осуждает антиправовое и антидемократическое решение суда. Мы требуем освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи и обеспечить полное соблюдение его гражданских прав», — говорится в размещенном на странице партии в соцсети Facebook сообщении.

Представители политсилы считают, что ситуация со свободой слова и соблюдением прав журналистов на Украине остается критической. Сотрудников СМИ называют «врагами государства». Их продолжают содержать в следственных изоляторах и тюрьмах как особо опасных преступников

Вышинский находится под стражей с мая 2018 года. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Освободить журналиста ранее призвал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, сообщила Газета.ru. Дезир назвал ужасным решение суда о продлении ареста журналисту и пообещал приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.

В защиту Вышинского также высказывался президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ситуацию беспрецедентной и отметил, что журналиста арестовали за «прямую профессиональную деятельность». Москва направила ноты протеста Киеву и потребовала прекратить насилие над представителями прессы.

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Источник: Facebook
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