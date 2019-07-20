Саудовская Аравия заявила о готовности разместить военный контингент США

Эр-Рияд, 20 июля. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о готовности королевства разместить военный контингент США ради укрепления безопасности в регионе. Об этом со ссылкой на источник в министерстве обороны страны сообщает саудовское агентство SPA.

«Размещение на территории королевства американских сил для повышения уровня совместного сотрудничества в обеспечении безопасности региона и его стабильности, а также гарантии мира в нем», — сообщает агентство.

Ранее со ссылкой на американских чиновников The Wall Street Journal сообщило, что США направляют в Саудовскую Аравию несколько сотен военнослужащих. Отправка проводится в рамках наращивания сил, которые призваны противодействовать возможным угрозам со стороны Ирана и его союзников. В газете отметили, что уже началась отправка 500 американских военнослужащих на авиабазу принца Султана.

Белый дом в июне пытался поставить королевству и другим ближневосточным странам оружие. Поставки планировались в рамках «противодействия Ирану». Сделка с Саудовской Аравией предусматривала сборку высокоточного оружия на территории страны. Но большинство членов американского конгресса высказалось против решения администрации США поставлять вооружения ближневосточным странам.

Американские сенаторы потребовали от администрации США отозвать принятое решение о завершении 22 сделок по поставке вооружений без рассмотрения их в конгрессе. В случае отказа сенаторы предупреждают, что могут аннулировать действующие разрешения на продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также «лишить администрацию возможности обходить конгресс при поставках оружия в будущем».

Ситуация в регионе обострилась в первой половине июня, после того, как в Оманском заливе произошли взрывы и пожары на двух танкерах. Вашингтон возложили ответственность за предполагаемые нападения на Иран. Аналогичные обвинения высказали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран отверг свою причастность к инцидентам.