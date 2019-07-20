Вашингтон, 20 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану последствиями за возможные «военные авантюры» в Ормузском проливе.

«Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, подобной которой никто никогда не платил», — заявил, комментируя напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана, Трамп.

Глава США отметил, что не тревожится из-за возможных прямых столкновений в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон располагает «лучшими в мире» военнослужащими, техникой и самыми смертоносными военными кораблями.

«Мы не хотим, чтобы нас вынуждали их применять. Однако это самые смертоносные из когда-либо конструированных кораблей», — подчеркнул президент США.

Отношения Соединенных Штатов и Ирана обострились в первой половине июня, после того, как в Оманском заливе после предполагаемого нападения на двух танкерах произошли взрывы и пожары. Вашингтон возложили ответственность за произошедшее на Иран. Аналогичные обвинения высказали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран отверг свою причастность к инцидентам.

Во второй половине июня иранские ВС сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 американских ВМС. В ответ США подготовили предусматривавшую нанесение точечных ударов по объектам на территории Ирана военную операцию. По словам Трампа, он отдал приказ не проводить операцию за 10 минут до ее начала.

В июле президент США сообщил, что американский десантный корабль Boxer сбил в районе Ормузского пролива иранский беспилотник, сообщила RT. В Иране опровергли заявление Трампа. Иранская сторона предположила, что американские военные могли по ошибке уничтожить собственный дрон.