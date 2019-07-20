Сделанные после концерта Лободы фото ужаснули фанатов

Москва, 20 июля. Певица Светлана Лобода испугала поклонников, опубликовав в соцсетях фотографию с травмированными коленями.

Артистка выложила на своей странице в Instagram фото своих ног с крупными гематомами на коленях. При этом она сообщила, что очень любит свою профессию, «но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после».

Большинство поклонников пришли в ужас от вида синяков на коленях звезды и посоветовали Лободе внимательнее относиться к своему здоровью.

«Все видят лишь красивые выступления! Но какой труд за ними, кровь, боль, пот и слезы никто кроме ближних. Берегите себя», — пишет пользователь под ником colibri_browbar.

«Как же больно смотреть», — удивляется lo_yuliya_lo.

Некоторые даже посоветовали Лободе сделать узи после таких травм. Самым же популярным комментарием стал одно слово: «Ужас». Поддержали певицу и ее коллеги.

«Немедленно мазь спасатель», — обратилась к артистке певица Лолита Милявская.

«О, ужас!!! Береги себя!!!» — пишет дизайнер Игорь Гуляев.

«Ауффф… Бережней к себе», — пишет бывшая участница «Дома-2» Ольга «Солнце».

«Профи! Секси!! Люблю!!!» — отметил певец Александр Буйнов.