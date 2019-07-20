Косачев предупредил о последствиях задержания Ираном британского танкера

Москва, 20 июля. Задержание британского танкера Stena Impero иранскими военными в Ормузском проливе может послужить поводом для применения силы. О возможных последствиях предупредил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор призвал надеяться на благоразумие сторон, но отметил, что многое зависит от планов каждой из них.

«То, что эпизод может быть использован как повод для применения силы, увы, факт. Но выиграет ли от этого тот, кто ее применит, — как раз не факт. Поэтому пока будем надеяться на сдержанность и дипломатию», — цитирует Косачева ТАСС.

Политик выразил мнение, что свои услуги по снятию напряженности могла бы предложить Россия. Информацию о задержании британского танкера он назвал «очередным эпизодом» в эскалации напряженности в отношениях Ирана с Западом в этом районе.

Сенатор напомнил, что 4 июля у берегов Гибралтара военнослужащие Великобритании задержали принадлежащий Ирану танкер Grace 1. Как и Иран сейчас, тогда британская сторона ссылалась на нарушения международных правил.

«Понятно, что Британия никогда не признает право других стран поступать с ней так, как она поступает с ними <...>. Но от этого, разумеется, никому не легче. В любом случае нужно разобраться, о каких нарушениях идет речь на этот раз, и что предполагает дальше делать Тегеран», — сказал сенатор.

Косачев также выразил надежду, власти Великобритании не будут реагировать силой немедленно «хотя бы потому, что, как сообщается, задержание произошло вполне корректно и никто не пострадал».

Ранее Газета.ru сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero . Причиной акции стало якобы имевшее место нарушение международных норм. На борту судна находились трое россиян и еще 20 членов команды, граждан Латвии, Филиппин и Индии.