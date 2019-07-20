В Совфеде опасаются, что конфликт между Ираном и Западом перейдет в горячую фазу

Москва, 20 июля. Конфликт между Ираном и западными странами может перерасти в горячую фазу, заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Ранее стало известно о задержании Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

«Все это крайне опасно и реально чревато перерастанием конфликта в горячую фазу. Надо срочно включать политические механизмы, дабы избежать силовых действий с любой стороны», — цитирует слова Морозова РИА Новости.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero. Позднее СМИ со ссылкой на иранский источник сообщили, что танкер задержали из-за того, что «он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды» и не реагировал на предупреждения Ирана.

Согласно последним данным, на борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть трое граждане РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный танкер. Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Политик уточнил, что речь не идет о действиях военного характера.