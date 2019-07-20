Программист из Петербурга заработал миллион долларов на приложении FaceApp

Санкт-Петербург, 20 июля. О приложении 40-летнего петербургского разработчика Ярослава Гончарова FaceApp говорят по всему миру. Нейросеть побила все рекорды, став первым среди всех самых скачиваемых приложений в 154 из 155 стран мира.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», Ярослав увлекался компьютерами с самого детства. Его дядя был одним из первых работников крупнейшей фирмы разработчиков ПО Oracle. Отец собрал диалоговый вычислительный комплекс, который был присоединен к магнитофону. На нем Ярослав начал создавать первые программы — игры.

Ярослав окончил математико-механический факультет СПбГУ. Его карьера началась в 2001 году, когда молодой человек устроился в компанию SPB Software. Во время командировок в США ему удалось познакомиться с представителями Microsoft. Несколько лет он проработал в компании Билла Гейтса. В это время петербургский программист начал разрабатывать свою первую нейросеть: бот, играющий в покер.

Вернувшись в Россию, Гончаров решил заниматься собственным бизнесом и открыл свою компанию Wireless Lab. В основу бизнеса легли разработки для мобильных устройств. Одной из программ стала FaceApp.

Принцип приложения был в том, что нейросеть обучала сама себя. Разработчики прогнали через нее сотни фотографий, чтобы она, например, научилась вычислять, как меняются черты человека при его улыбке.

По данным Forbes, за последние десять дней приложение заработало более миллиона долларов.

Отметим, ранее стало известно, что уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер порекомендовал немецким пользователям перестать использовать FaceApp.

В интервью Федеральному агентству новостей президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предположил, что приложение FaceApp призвали запретить в Германии именно потому, что оно было разработано в России. По словам Малькевича, Германия просто пошла по пути своего трансатлантического соседа — Соединенных Штатов Америки.

Наиболее активно же по поводу «опасного приложения», которое якобы крадет персональные данные простых американцев, высказывался сенатор-демократ Чак Шумер. Он предложил Федеральному бюро расследований и торговой комиссии проверить российское приложение FaceApp. Сенатор считает, что с помощью приложения личные данные американцев могут быть якобы переданы «враждебной иностранной державе».