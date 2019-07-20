Вооруженного гранатой мужчину задержали у Верховной рады в Киеве

Киев, 20 июля. Правоохранители задержали у здания Верховной рады жителя Полтавской области с гранатой, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

Полицейские патрулировали улицу Грушевского, когда обратили внимание на мужчину, который подозрительно себя вел. В ход проверки «у него обнаружили гранату и запал».

Опасный предмет изъяли и направили на экспертизу. Мужчину доставили в полицию, где его допрос проводят следователи. Выяснилось, что «молодой человек находится в розыске за дезертирство».

Ранее «Газета.ру» сообщала о взрыве в городе Рени Одесской области. Неизвестные бросили гранату во двор дома. Граната взорвалась во дворе частного жилого дома, принадлежащего 42-летней женщине. Взрывом оказались повреждены окна и автомобиль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В начале июля шестеро детей получили ранения в результате взрыва на детской площадке в Днепропетровской области Украины. По предварительным данным, дети играли с гранатой, которая сдетонировала.