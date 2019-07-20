Убийц туристок из Скандинавии приговорили в Марокко к смертной казни

Рабат, 20 июля. Суд пригорода марокканской столицы Сале приговорил троих убийц туристок из Скандинавии к смертной казни.

На скамье подсудимых оказались 25-летний уличный торговец Абдессамад Эжжуд, а также двое его сообщников, исповедующих радикализм — 27-летний Юнес Уазияд и 33-летний Рашид Афати. Их суд приговорил к смертной казни. Еще один фигурант дела Юнес Хайяли оставшуюся жизнь проведет за решеткой.

Суд признал их виновными в создании банды с целью подготовки и совершения терактов. Кроме того, они виновны в покушении на убийство, владением оружием, изготовлении взрывчатки. Еще 20 обвиняемых получили сроки от пяти до 30 лет.

По данным следствия, почти все обвиняемые являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Родственники убитой Луизы Вестерагер Есперсен на одном из заседаний ранее назвали приговор о смертной казни «самым справедливым». Родственники Марен Уэланд отказались участвовать в судебном процессе.

Отметим, в Марокко с 1993 года смертные приговоры выносятся, но не приводятся в исполнение. Скорее всего, убийцы туристок получат пожизненное заключение.

Убийство двух туристок произошло в декабре прошлого года. Их обезглавленные тела были найдены в горном районе Шамхаруш на юге страны на пути к горе Тубкаль. Правоохранители вскоре арестовали трех подозреваемых в убийстве. На обнаруженном у них видео было запечатлено убийство девушек.

1 Организация запрещена на территории РФ.