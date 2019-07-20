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В США уроженца Казахстана обвинили в работе снайпером ИГ в Сирии

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В США уроженца Казахстана обвинили в работе снайпером ИГ в Сирии

Вашингтон, 20 июля. Уроженец Казахстана, а ныне гражданин США Руслан Асаинов обвиняется в Штатах в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

По данным ведомства, Асаинов воевал в Сирии на стороне ИГ1 в течение пяти лет. Позднее его пленили союзные США «Сирийские демократические силы» и передали американским властям. В четверг Асаинова доставили в Штаты. 

Асаинов, по данным Минюста, служил в ИГ снайпером, а после тренировал боевиков. Ему также предъявили обвинения в вербовке гражданина США, который на деле был информатором полиции Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что немецкие правоохранительные органы арестовали 18-летнего жителя Гамбурга, которого подозревают в связях с группировкой ИГ. Молодой человек публиковал призывы вступать в ИГ в социальных сетях и призывал к проявлению насилия в отношении сотрудников полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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