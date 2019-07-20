Клинцевич отреагировал на продление киевским судом ареста Вышинскому

Москва, 20 июля. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал «чистейшей воды политикой» продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает пресс-служба сенатора.

В пятницу Подольский суд Киева продлил арест Вышинского до 19 сентября 2019 года. Ходатайство защиты журналиста о смягчении меры пресечения осталось без удовлетворения.

Комментируя решение суда, Клинцевич обратил внимание на то, что украинская сторона «постоянно выдвигает России разного рода условия, при выполнении которых она, возможно, соблаговолит начать с нами переговоры». Однако при этом не было сделано ни одного шага навстречу.

«Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — чистейшей воды политика. На мой взгляд, оно равнозначно заявлению, что Киев и в дальнейшем не намерен ничего предпринимать для нормализации отношений с Россией», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич выразил сомнения, что ситуация может измениться после внеочередных парламентских выборов на Украине.

Киевские власти обвиняют Вышинского в поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик и госизмене. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В МИД РФ дело Вышинского считают сфабрикованным. Процесс прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, эта ситуация просто беспрецедентная, ведь Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Российская сторона направляла Украине несколько нот протеста, требуя прекратить насилие над журналистами.

Днем ранее офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины. Представитель президента Украины заявляла, что Киев «полностью поддерживает политику шагов доброй воли».

После очередного продления меры пресечения Вышинского представитель ОБСЕ, курирующий вопросы свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что организация призвала Киев освободить журналиста. Он подчеркнул, что будет прикладывать для этого все усилия.