Педофилов на Украине будут принудительно кастрировать

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон, усиливающий ответственность за преступления сексуального характера в отношении детей. Нормативный акт предусматривает химическую кастрацию педофилов. Новый вид наказания не будет применяться в отношении несовершеннолетних преступников и тех, кому перевалило за 65.

Принятие закона во многом обусловлено резким ростом насильственных преступлений против малолетних лиц. Новости о подобных злодеяниях поступают едва ли не каждый день.

К примеру, 9 июля заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о четырех половых преступлениях против детей, совершенных во Львовской, Тернопольской, Николаевской и Винницкой областях. Он добавил, что реальная статистика значительно выше, нежели официальная статистика.

«Следующей за этими изнасилованными и убитыми детьми — Татьяной Мизин, Настей Балябиной, Алиной Васютин, Дарьей Лукьяненко, может уже сегодня быть знакомый ребенок, вопрос только — чей …? Вчера была малолетняя 11-летняя девочка с Черниговщины, которую неизвестный развращал в лесополосе возле поселка», — написал в Facebook Аброськин.

Особый резонанс вызвало убийство 11-летней Дарьи Лукъяненко из поселка Ивановка Одесской области. Девочка пропала 11 июня по дороге на кружок по танцам. На ее поиски были брошены правоохранители и нацгвардейцы. Активно помогали и местные жители. Тело ребенка обнаружили лишь спустя шесть дней после исчезновения в выгребной яме. Подозреваемый был хорошо знаком со своей жертвой. Их родители работают на местном рынке за соседними контейнерами.

Николай Тарасов признался в содеянном. Он пояснил, что еще весной у него возник замысел еще весной нынешнего года. В качестве жертвы мужчина выбрал Дарью, так как их семьи были хорошо знакомы. Заманить ребенка в свой дом не составило для него большого труда.

Местные жители отмечают, что Тарасов и ранее был отмечен в неадекватном поведении в отношении детей. Кроме того, его отец в свое время был осужден за изнасилование.

На протяжении последних месяцев число аналогичных преступлений действительно зашкаливало.

Авторы инициативы указывают, что существующие меры ответственности не останавливают преступников. Они сетуют на отсутствие в уголовном кодексе смертной казни или пожизненного лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении детей.

«Пожизненного срока, как и казни, за половые преступления в отношении малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрено. И маловероятно, что насильник не вернется к своему «занятию» вновь после освобождения», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Хотя законопроект призван решить явно не политические проблемы, украинские законодатели не могли обойтись без упоминания России в негативном контексте. В пояснительной записке специально упоминается злоумышленник, прибывший на Украину из России в 2010 году.

Авторы законопроекта утверждают, что новое наказание отвечает европейской практике. Применяется химическая кастрация и в некоторых американских штатах. Между тем, подписанный Парубием законопроект вызвал не только похвальные, но и весьма критичные отзывы.

Юрист-криминолог Анна Маляр полагает, что Рада фактически пытается узаконить пытки. Как следствие, преступники получат высокие шансы отстоять свои права в Европейском суде по правам человека.

«По сути, 247 депутатов проголосовали за принудительную химическую кастрацию для всех лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних и расписались в собственной глубокой некомпетентности. Их, как жертв пыток, всех придется отпускать из-за решетки, еще и платить за перенесенные страдания компенсацию», — отмечает Маляр.

Она уточнила, что средний размер компенсации по данной категории дел в ЕСПЧ составляет около 15 тысяч евро. Это бремя ляжет на государственный бюджет.

По словам Маляр, химическая кастрация должна применяться исключительно в отношении педофилов при наличии соответствующего диагноза. Однако одобренная редакция законопроекта по сути подразумевает кастрацию здоровых людей.

Против закона выступила и Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения. Украинская американка выразила надежду, что президент воспользуется правом вето. По ее мнению, новое наказание является антигуманным, а его применение противоречит врачебной этике.

Между тем, один из соавторов закона, Олег Ляшко, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом подписать нормативный акт.

«Владимир Зеленский, подпишите закон о кастрации педофилов. Руки прочь от украинских детей!», — написал Олег Валерьевич на своем Facebook.

Вероятнее всего, президент последует совету главного радикала.